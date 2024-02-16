Модель пожаловалась на преследовавшие ее НЛО

Британская модель Абби Клэнси пожаловалась, что ее автомобиль преследовали три неопознанных летающих объекта (НЛО). Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Клэнси рассказала про встречу с ними в подкасте The Therapy Couch, который она ведет вместе с мужем. По ее словам, она стала свидетелем странного явления, когда ехала на автомобиле по шоссе недалеко от Лондона.

Я увидела что-то очень необычное. Был серый дождливый день, дождь шел, но уже перестал. До заката оставалось недолго, яркого естественного света не было, а фонари еще не включили. Но над моей машиной было три продолговатых объекта из света — белого света Абби Клэнси модель

Модель утверждает, что светящиеся объекты сблизились и некоторое время двигались за автомобилем. Затем они разлетелись каждый в своем направлении и скрылись из вида.