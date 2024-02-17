Мужчина собрал коллекцию из 10,5 тыс. трансформеров и установил мировой рекорд

Американец собрал коллекцию из более 10,5 тысяч трансформеров и вошел в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте сборника мировых рекордов и достижений.

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Майк Кэй из Сан-Диего, штат Калифорния, США начал собирать игрушки еще в возрасте трех-четырех лет. Первый трансформер у него появился в 1984 году. С тех пор он не пропускал ни одну коллекцию любимых игрушек.

«Я постоянно собирал почти все фигурки трансформеров, доступные на протяжении многих лет», – рассказал Майк.

Коллекция мужчины постоянно пополнялась: он приобретал трансформеров в других странах, на онлайн-площадках, путем обмена. По оценкам самого Марка, сейчас его коллекция стоит примерно 300 тысяч долларов (почти 24 млн рублей).