Мужчина собрал коллекцию из 10,5 тыс. трансформеров и установил мировой рекорд
Американец собрал коллекцию из более 10,5 тысяч трансформеров и вошел в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте сборника мировых рекордов и достижений.
Майк Кэй из Сан-Диего, штат Калифорния, США начал собирать игрушки еще в возрасте трех-четырех лет. Первый трансформер у него появился в 1984 году. С тех пор он не пропускал ни одну коллекцию любимых игрушек.
«Я постоянно собирал почти все фигурки трансформеров, доступные на протяжении многих лет», – рассказал Майк.
Коллекция мужчины постоянно пополнялась: он приобретал трансформеров в других странах, на онлайн-площадках, путем обмена. По оценкам самого Марка, сейчас его коллекция стоит примерно 300 тысяч долларов (почти 24 млн рублей).
Отмечается, что последним рекордсменом по количеству собранных трансформеров стал Эй Джей Арду, у него было 5 150 уникальных игрушек.