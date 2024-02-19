Парень попытался высмеять девушку и допустил нелепую оплошность

Пользователь Reddit попытался высмеять на портале девушку, которая внезапно попросила у него денег. Многие комментаторы обратили внимание на то, что парень допустил в своей публикации нелепую оплошность, и пошутили над ним.

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Молодой человек выложил скриншоты переписки с девушкой, с которой он познакомился в интернете. На изображениях видно, что она попросила его перевести ей 214 долларов.

«Что за ерунда? Зачем ты просишь у меня деньги?» — спросил у собеседницы автор поста. «Потому что я заслуживаю их», — отреагировала она.

Парень в ответ предложил ей просить деньги у других людей, а та назвала его стесненным в средствах мужчиной.

Рассказчик добавил, что девушке 20 лет и она учится в колледже. Он отметил, что в целях приватности скрыл на скриншоте номер ее телефона и свое имя.

Однако в комментариях многие пользователи написали, что парень зря спрятал свое имя на картинке, поскольку оно указано в его нике на Reddit — christian_hp.

«Крис, братан, ты попался», «Твое имя буквально указано у тебя в нике», «Тот факт, что ты зацензурил имя "Крис", в то время как оно указано в твоем нике — самая уморительная вещь в этом посте», «Все в порядке, Крис. Я не выдам твой секрет», — поиронизировали комментаторы.

Многие из них также раскритиковали девушку, сочтя ее поступок бесцеремонным.