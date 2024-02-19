Огромный ящер вломился в дом и спрятался в туалете

В Таиланде огромный варан вбежал в жилой дом и спрятался в ванной комнате. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел около половины пятого вечера в четверг, 15 февраля. 33-летний мужчина по имени Праситтичок рассказал, что вернулся домой и постучал в дверь. Когда его возлюбленная открыла, в их комнату вломился крупный ящер и сразу же забежал в туалет, где спрятался.

Животное вело себя агрессивно и шипело, когда кто-то приближался. Праситтичок вызвал специалистов, которым удалось заарканить засевшего в ванной варана, а потом вытащить его за хвост. Они признались, что это было довольно трудно, так как ящер оказался очень крупным и сильным.

В итоге варана отвезли подальше от жилья и выпустили на волю. Издание пишет, что встречи людей с варанами в Таиланде случаются довольно часто. Эти ящерицы обычно неопасны для людей, однако способны напугать своими крупными размерами.