Банда вольно пасущихся коз пыталась вломиться в магазин в Южном Бутово

Москва. Гуляющие без присмотра по Южному Бутово в Москве козы едва не разгромили продовольственный магазин. О проделках животных сообщает «МИР 24».

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По данным телеканала, животные пытались пройти в двери, но это им не удалось. Тогда они начали «пастись» на крыльце. Видео с рогатыми «покупателями» набрало много просмотров и комментариев в соцсетях.

Жители московского района хорошо знакомы со стадом, ведущим себя подчас беспардонно. Летом, чтобы добраться до зелени, козы забираются на капоты и крыши машин, нанося повреждения.