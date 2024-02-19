В России выставили на продажу визитку Путина за 300 тысяч рублей

В России выставили на продажу визитку президента России Владимира Путина за 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».

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В описании владелец карточки заявил, что получил ее из рук нынешнего главы государства. «Визитная карточка Путина Владимира Владимировича 90-х годов, времен работы президента в команде Собчака. Получена лично из рук президента на встрече в городе Ленинграде», — уточнил автор объявления.

При этом в публикации также отмечено, что визитка является оригиналом и находится в настоящий момент в Екатеринбурге.