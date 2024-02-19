В Италии задержали банду пожилых грабителей. Средний возраст преступников - от 60 до 70 лет. Они совершили серию дерзких краж в Риме со взломом почтовых отделений.

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Лидером группировки из шести человек являлся 70-летний Итало де Витт. В криминальном мире он известен под прозвищем Немец. Мафиози прославился в середине 1990-х годов, когда совершил ограбление банка неподалеку от всемирно известной Испанской лестницы в Риме. Тогда он пробрался в отделение Credito Italiano с помощью поддельных ключей и взял в заложники сразу пятнадцать служащих. С места преступления де Витт скрылся с 210 миллионами лир.

Бандиты действовали изощренно и нагло, а временами и вовсе бесшабашно. Так, в мае прошлого года группировка совершила вооруженный налет на почтовое отделение в районе Сан-Джованни. Грабители вынесли оттуда 200 тысяч евро.

И все же солидный возраст преступников периодически мешал их планам. Как пишет местная пресса, одно из ограблений банды было сорвано из-за проблем с недержанием мочи у 66-летнего участника группировки. Мужчине в срочном порядке пришлось делать операцию на простате.