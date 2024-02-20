Челябинка наняла детектива, чтобы проследить за мужем: «Расскажу, сколько стоит узнать правду»
Жительница Челябинска замужем более 15 лет. Ольга всегда считала свой брак счастливым, но в последнее время отношения начали рушиться. Муж стал равнодушным, из отношений исчезли понимание и близость (в том числе интимная), пару раз Оля поймала супруга на лжи.
«Например, сказал мне, что едет на охоту на сутки, потом случайно узнала, что с ночевкой он в охотхозяйстве не оставался. Спросила его, он отмахнулся, сказал, что ночью сразу уехал на работу, мол, с утра не доберешься по пробкам. Вроде, это реально, у него свой офис, он там остается, если ранняя погрузка. Но почему сразу не сказал? Решила посмотреть его телефон, а там пароль, хотя раньше не было. И тоже объяснение нашлось – банковскими приложениями опасно без пароля пользоваться», – говорит Ольга.
По словам женщины, прямых доказательств существования соперницы у нее не было. Но сердце терзали сомнения. Она хотела сама проследить за мужем, но не представляла, как это сделать.
«На полном серьезе представить, что я надену темные очки, парик, плащ и как начну ездить по городу на машине за Олегом – невозможно. К тому же он знает наш автомобиль прекрасно. На мысль о частном детективе меня натолкнула подруга из Санкт-Петербурга. Я была в расстройстве, думала все время о том, что мне изменяют, и тут Яна звонит. Все ей рассказала о своих подозрениях, мы дружим с детства, секретов друг от друга у нас нет. Янка рассказала, что как-то нанимала детектива следить за мужем. Отдала 25 тысяч рублей за день слежки. Кстати, ничего подозрительного не обнаружила, но зато успокоилась. Ну вот и я тоже решила успокоиться», – рассказала челябинка «ФедералПресс».
Найти частное детективное агентство в Челябинске оказалось легко. Запрос в поисковике выдал сразу 12 таких фирм, и еще почти столько же нашлось на портале бесплатных объявлений. Ольга обзвонила их все.
«То, что на портале бесплатных объявлений, я отмела. Кто-то не ответил на мой звонок, другие называют какие-то суммы с потолка, ничего не гарантируют. Решила обратиться к «официалам». Итак, расскажу, сколько стоит узнать правду. За один день слежки за объектом взяли 15 тысяч рублей. Мне пересылали фотографии его перемещений, с кем он, постоянно сбрасывали видео. Предложили взломать его соцсети – это еще 30 тысяч рублей. Также могут дать камеру, которую надо установить самостоятельно дома или в офисе супруга. Но до такого я уже опускаться не стала», – говорит Оля.
В назначенное время челябинка приехала в офис частного детективного агентства. Он расположен в центре города, таблички на двери нет.
«Просто обычный кабинет, за столом сидит усталый мужчина лет 50. Сказал, что его зовут Андрей. Мне показалось, он из бывших силовиков, я сама юрист и много с общалась с ними. Боялась, что будет меня жалеть или, наоборот, глумиться, но он был корректен, спокоен. Сказал, что большинство заказов – это подозрение в измене. У меня как-то отлегло, я настроилась на деловой лад, попросила договор. Но оказалось, что все это не вполне законно и никаких документов мы не подписываем. Все на доверии. Я внесла аванс и ушла», – поведала челябинка.
Детектив ездил за мужем Ольги на машине весь день. Примерно каждые два часа она получала от него в мессенджере фото и видео.
«Должна признать, у меня бы так не получилось. Детектив (это был не Андрей, а совсем молодой парень) менял авто, снимал хорошей камерой, приближал изображение максимально. На одном видео даже слышно разговор мужа. Вашим читателям, наверное, интересно узнать – изменял мне муж или нет? Да, изменял. И я бы никогда не догадалась с кем. Это его бухгалтер, мы дружим семьями, праздники все отмечали вместе. Я была уничтожена всеми этими фото, на которых он ее обнимает, целует, где они смеются – все стало чудовищно очевидно», – призналась Оля.
По словам женщины, о решении нанять детектива она не жалеет. Но другим советовать не будет.
«Я решилась все рассказать, потому что много женщин испытывают такие же сомнения, как я. Поэтому, на правах той, которая через это прошла, хочу дать им совет. Думайте сразу – а что дальше? Ну, поймаете вы его на измене, и побежите разводиться, наплевав на 15 лет брака, на детей, родственников, общих друзей, на таким трудом заработанное совместное имущество? У меня вот не осталось вариантов после этих фотографий. Сказать, что мне паскудно – это ничего не сказать. Конечно, после 40 жизнь только начинается и все такое, но это в фильмах. На деле все очень тяжело. Хотя при этом я не жалею, потому что каждый день терзать себя подозрениями еще хуже. Словом, взвесьте все «за» и «против», потому что обратного пути не будет. Говорю, исходя из своего опыта», – уверена Ольга.