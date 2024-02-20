Челябинка наняла детектива, чтобы проследить за мужем

«Я решилась все рассказать, потому что много женщин испытывают такие же сомнения, как я. Поэтому, на правах той, которая через это прошла, хочу дать им совет. Думайте сразу – а что дальше? Ну, поймаете вы его на измене, и побежите разводиться, наплевав на 15 лет брака, на детей, родственников, общих друзей, на таким трудом заработанное совместное имущество? У меня вот не осталось вариантов после этих фотографий. Сказать, что мне паскудно – это ничего не сказать. Конечно, после 40 жизнь только начинается и все такое, но это в фильмах. На деле все очень тяжело. Хотя при этом я не жалею, потому что каждый день терзать себя подозрениями еще хуже. Словом, взвесьте все «за» и «против», потому что обратного пути не будет. Говорю, исходя из своего опыта», – уверена Ольга.