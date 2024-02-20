Звезда OnlyFans раскрыла рекордный заработок

Звезда популярной платформы OnlyFans, на которой публикуются эротические материалы, Мэнди Роуз раскрыла свой рекордный заработок. О том, какую самую большую сумму она получила от подписчика, модель рассказала в начале февраля в эфире подкаста Power Alphas Podcast, доступном на YouTube. На ее слова обратил внимание портал Indy100 в понедельник, 19 февраля.

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Роуз заявила, что однажды поклонник заплатил 55 тысяч долларов (примерно пять миллионов рублей по текущему курсу) за ее откровенный контент.

«Я подумала: "Вау, чем он зарабатывает на жизнь, что может тратить столько денег?"» — вспомнила модель.

Ранее американская порноактриса, известная как Slim Thick Vic, рассказала о взрослении в секте. По словам звезды фильмов для взрослых, ей приходилось часами повторять одни и те же мантры.