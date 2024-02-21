В США пара сыграла свадьбу на автозаправке

В США молодожены отпраздновали свадьбу на автомобильной заправке, пишет издание UPI. Логен Эбни и Тиана Эйлсток из Кентукки после нескольких лет отношений решили сыграть свадьбу.

© Газета.Ru

Однако вместо того, чтобы устроить банкет в ресторане, пара захотела отметить торжество на местной автомобильной заправке, куда и позвала гостей.

Менеджер и сотрудники АЗС с воодушевлением отнеслись к идее жениха и невесты, поэтому помогли им организовать праздник. Сотрудники заправки по-праздничному украсили зал, развесив на стенах воздушные шары и поздравительные баннеры.