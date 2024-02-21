Автора блога о материнстве осудили на 60 лет за жестокое обращение с детьми в США

В Соединенных Штатах Америки автора блога о материнстве Руби Франке осудили на 60 лет за издевательства над детьми. Об этом сообщает The Guardian.

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— 42-летняя Франке, у которой было 2,3 миллиона подписчиков на ее ныне удаленном видеоканале 8 Passengers, была арестована в городе Айвинс на юге штата Юта после того, как ее истощенный 12-летний сын с открытыми ранами и связанный изолентой пришел к соседям, чтобы попросить еды и воды, — говорится в публикации.

Одну из дочерей Франке позже нашли в таком же истощенном состоянии. После ареста Франке ее старшая дочь Шари Франке поделилась публикацией в блоге изображением полицейских с подписью: «Наконец-то».

При вынесении приговора Франке попросила прощения у своих детей, заявив, что «считала, что тьма — это свет, а правильное — неправильное». По словам осужденной, она сделала бы для них «все в этом мире, однако отобрала чувство безопасности». Женщина пожелала своим детям исцелиться «морально и физически», передает The Guardian.