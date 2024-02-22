Пожилой кузбассовец заставил дочь платить ему алименты после многих лет разлуки

Суд в Кузбассе обязал женщину платить алименты отцу, с которым они много лет не общались.

В Мариинске в суд обратился 70-летний мужчина, который сообщил, что ему не хватает пенсии на необходимые расходы, а дочь ему не помогает. Горожанин требовал взыскать с родственницы алименты в размере прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в Кузбассе, – по 11 250 рублей ежемесячно.

Как следует из материалов дела, 46-летняя дочь истца проживает в Красноярском крае. По словам мужчины, она работает в салоне красоты и имеет хороший доход. При этом около 15 лет назад женщина прервала общение с отцом. В суд она также не явилась.

Единственным доходом истца является пенсия – около 18 000 рублей. Он не может себе позволить провести в дом воду, покупать себе одежду и обувь, а также приобретать бытовую технику.

«Суд пришел к выводу, что трудоспособная совершеннолетняя дочь обязана содержать своего нетрудоспособного отца и заботиться о нем», – сообщил официальный представитель Мариинского городского суда.