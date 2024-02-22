Из-за спора на свадьбе о выкупе невесты россиянин на полтора года лишился свободы

Октябрьский районный суд Орска приговорил к 1,5 года лишения свободы 25-летнего местного жителя, ударившего гостью на свадьбе во время спора из-за выкупа невесты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

© Lenta.ru

Мужчина признан виновным в причинении легкого вреда здоровью потерпевшей и хранении наркотических средств в крупном размере. Он также должен выплатить 80 тысяч рублей побитой женщине.

Из материалов дела следует, что ранее судимый орчанин гулял на свадьбе родственников. Во время выкупа он стал ругаться с родственницей со стороны жениха и ударил ее кулаком в лицо во время спора. Женщина обвинила обидчика в нанесении травмы, обезобразившей ее лицо — на носу появился неизгладимый рубец.

Полицейские также нашли у орчанина пакет с коноплей, которую он нарвал недалеко от своего садового участка.