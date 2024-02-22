Ящерица в США выбралась из клетки и убила хозяина

В штате Колорадо ящерица выбралась из клетки и убила своего хозяина, сообщает Fox News. Скорую вызвала девушка погибшего. Она была в другой комнате, когда рептилия укусила сожителя. Вбежав в комнату, девушка увидела, как ящерица вцепилась в руку молодого человека.

© News.ru

Из-за попавшего в организм яда у молодого человека началась рвота и остановилось дыхание. До смерти за его жизнь четыре дня боролись медики.

У американца было хобби — содержание ядовитых питомцев. В качестве любимца у него также был паук-птицеед. Всего полиция нашла в его доме 26 видов пауков. Отмечается, что владение этим видом животных разрешено законом в большинстве штатов, их легко найти у заводчиков и на выставках рептилий, и они широко известны за свой яркий окрас и, как правило, спокойный характер.

Ранее в поселке Назия Кировского района Ленинградской области собака насмерть загрызла 66-летнюю хозяйку. Полицию на место ЧП в ночь на 20 февраля вызвал сын погибшей. Собака сняла скальп с убитой ею женщины.