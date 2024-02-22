В Америке мужчина закончил школу в 106 лет

106-летний житель Штата Каролина в Америке завершил среднюю школу и получил аттестат. На церемонии ему также вручили почетную грамоту от школы.

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Фред Смоллс уехал в Вашингтон после восьмого класса, чтобы помогать семье, и теперь, благодаря усилиям своей внучки, он наконец получил свой аттестат. Это стало крупным событием в городе, сообщает UPI.