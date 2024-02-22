«Требует общества собаки»: звездный турагент рассказал о странном клиенте

Когда этот конкретный человек приезжает, ему нужна собака, и он не хочет заводить собаку. Не хочет с ней путешествовать, что, как всем известно, достаточно трудно. Он требует общества собаки. <...> Во время гастролей он останавливается в отелях ненадолго, на три-четыре часа. Приходится переспрашивать, нужна ли ему собака на три-четыре часа, приходится проявлять смекалку, — делится Делли Воби.