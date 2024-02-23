В Китае жених показал на свадьбе видео с изменой невесты

В Китае жених на церемонии бракосочетания продемонстрировал гостям видео, на котором его невеста изменила ему с супругом ее беременной сестры.

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Мужчина узнал об измене, когда смотрел видеокамеру, которая установлена в их доме. Он сохранил материал, чтобы потом показать его на свадебной церемонии. Так жених решил разоблачить предательство перед всеми гостями.

После показа видео он обвинил свою невесту и ее любовника перед присутствующими. В ответ на это невеста отбросила в сторону жениха букет цветов. Затем гости попытались разрешить возникший конфликт, пишет ladbible.com.