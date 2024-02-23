Обезьяна проникла в номер туристок и попыталась покурить вейп

Дикая обезьяна проникла в номер отеля и попыталась покурить вейп американской туристки. Вторжение животного попало на видео, которым делится Daily Mail.

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На опубликованных кадрах видно, что путешественница отдыхала в комнате с открытым окном. Внезапно на балконе появились две обезьяны. Одна из них забежала в номер и начала лазить по мебели.

Примат открыл дверцу комода, забрался на кровать, а потом схватил электронный испаритель и поднес его ко рту, как будто пытаясь покурить. Затем животное спешно покинуло номер. Не уточняется, в какой стране произошли эти события.