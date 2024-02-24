Парень подстроил нападение на девушку, чтобы впечатлить ее

В Петербурге полицейские задержали парня за инсценировку драки перед девушкой на свидании. 24-летний парень хотел произвести впечатление на свою избранницу и решил спасти ее от «злоумышленника», роль которого он попросил сыграть друга из ЧОПа. По задумке, во время прогулки друг должен был напасть на девушку с предметом, похожим на нож.