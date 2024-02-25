Семь странных рекордов, которые удивили весь мир

Совсем скоро жители Вологодской области собираются поставить неожиданный рекорд: 2 марта на фестивале «Русская тройка» они испекут самый большой пряник в России. «Вечерняя Москва» узнала подробности и собрала топ-7 наиболее необычных и порой даже странных новых рекордов.

© pxhere

Спичек много не бывает

В Дании 21 февраля было зафиксировано действительно странное достижение. 39-летний Питер фон Танген Бусков сделал невероятное — засунул в ноздри 68 спичек и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд составлял всего скромных 45 спичек, и, по словам самого Питера, его достижение на удивление не причинило ему особого труда:

— У меня довольно большие ноздри и эластичная кожа. Уверен, это мне очень помогло.

А на логичный вопрос, как эта идея вообще пришла к нему в голову, Питер ответил, что он просто думал о том, какие забавные рекорды мог бы побить.

Два центнера сладкого

Гигантский пряник планируют испечь в форме подковы — на удачу. Его размер составит 3,5 на 4 метра, а вес — около 200 килограммов. Чтобы зафиксировать результат, уже подана заявка в Книгу рекордов России. А после десертом угостят всех желающих.

Утонула в тепле свитеров

Также 21 февраля в Книгу рекордов Гиннесса попала американка София Хейден, надев 45 свитеров в одной из местных библиотек. Предыдущий рекордсмен — 11-летний француз Томас Оке-Умамбо, который смог влезть в 40 вязаных фуфаек. После установления рекорда София рассказала, что все свитеры пожертвовала нуждающимся.

Авоська всем на зависть

Надо сказать, что у наших соотечественников богатая фантазия на необычные рекорды. Рукодельница Наталья Барсукова из Рязанской области связала самую большую в нашей стране авоську. Ее длина 3,05 метра, ширина — 2,03 метра. Наталия сплела этот уникальный предмет в технике макраме — искусства ручного вязания, где каждый узел создает удивительные узоры и фигуры из нитей диаметром 3 миллиметра. Для этой работы потребовалось целых 5500 метров полиамидного шнура.

Сочинские пирамиды

В Сочи построили трехметровую пирамиду из пластиковых канистр. Для установления рекорда потребовалось 385 емкостей высотой по 30 сантиметров. Достижение зафиксировала компания, которая занимается поставками бытовой химии.

Вот так парик!

Хелен Уильямс из Нигерии — специалист по изготовлению париков. Она потратила 11 дней и 2500 долларов (более 230 тыс. рублей), чтобы сделать головной убор из волос длиной 351,28 метра. На изготовление парика ушли тысяча пучков, 12 флаконов лака, 35 тюбиков клея для волос и 6250 заколок. Хелен попала в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный парик.

У кого рот до ушей и больше всех зубов?

В прошлом году родители годовалой Полины Бадакиной из города Видное в Подмосковье рассказали, что у их дочери выросли 14 зубов, что крайне редко для такого возраста. Так ее мама и папа способствовали тому, что она попала в Книгу рекордов России. А вот Альберт Османов из Санкт-Петербурга стал рекордсменом как обладатель самого большого рта среди мужчин. Петербуржец смог открыть его на ширину 83,5 миллиметра.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав Коненко, главный редактор Книги рекордов России:

— Порой людям важно заявить о своих способностях. Поэтому, следуя соревновательному чувству, они стремятся ставить рекорды. Сначала претенденты заполняют заявку на нашем сайте.