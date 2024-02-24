Книга рекордов Гиннесса лишила титула самого старого пса в мире

Книга рекордов Гиннесса по итогам проверки лишила самого старого пса в мире Боби его титула из-за отсутствия возможности подтвердить его возраст. Об этом сообщает «Мир 24».

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Собака из Португалии попала в Книгу рекордов Гиннесса в феврале 2023 года. Утверждалось, что на тот момент псу породы Рафейру ду Алентежу было более 30 лет. В октябре прошлого года Боби скончался.