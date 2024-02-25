Муж подслушивал за звонками жены-экономиста и заработал на этом $ 2 млн

Мужчине из Техаса предъявлены обвинения со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) за то, что он якобы заработал около 2 миллионов долларов на инсайдерской торговле. Но вот в чем загвоздка? Его обвиняют в том, что он получил конфиденциальную информацию, подслушивая рабочие созвоны своей жены.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Тайлера Лаудона в том, что он использовал ситуацию с удаленной работой для получения нечестных преимуществ на фондовом рынке. Согласно заявлению SEC, Лаудон подслушивал многочисленные рабочие разговоры, которые вела его жена, менеджер по слияниям и поглощениям в компании. В этих звонках, как утверждает SEC, содержалась конфиденциальная информация о планах по приобретению туристического центра и автостоянки.

Без ведома своей жены, утверждает SEC, Лаудон занялся скупкой акций, приобретя более 46 000 акций TravelCenters of America, компании-цели в сделке по приобретению. Эта покупка произошла за несколько недель до официального объявления о сделке 16 февраля 2023 года. После объявления цена акций TravelCenters выросла почти на 71%. После этого Лаудон продал все свои акции, получив прибыль в размере 1,8 миллиона долларов.