В Северодвинске сотрудники библиотеки извинились за стриптиз на 23 февраля

"Данный шуточный пятиминутный экспромт проходил при закрытых дверях зала во время технологического перерыва в отсутствии читателей и был предназначен исключительно для сотрудников. Сожалеем, что это видео попало в сеть. Мы еще раз приносим извинения, что видео задело ваши чувства, и надеемся на понимание", - заявили в библиотеке.