«Поезд-беглец» проехал 70 км без машиниста

Индийские железные дороги проводят расследование инцидента с «поездом-беглецом». Неуправляемый состав проехал около 70 км без машиниста.

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Грузовой поезд из 50 вагонов, груженный гравием, 25 февраля отправился из штата Джамму и Кашмир в Пенджаб. Состав остановился на станции в Джамму для смены экипажа. Машинист и его помощник высадились, после чего поезд покатился по склону вниз.

Состав набрал скорость около 100 км/час. Все дорожные переезды на его пути были закрыты для предотвращения несчастных случаев. Поезд удалось остановить только благодаря деревянным блокам, установленным на рельсах. В результате инцидента никто не пострадал.

Железные дороги Индии ежедневно перевозят миллионы пассажиров. В их модернизацию, строительство современных станций и установку систем электронной сигнализации были вложены огромные суммы. Тем не менее регулярно случаются различные происшествия, сообщает The Guardian.