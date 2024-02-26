Косметолог попросила пятилетнюю дочь сделать эпиляцию обнаженной клиентке

Женщину из США арестовали за то, что она заставила ребенка делать эпиляцию ее клиенткам. Об этом пишет People.

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30-летнему косметологу Жасмин Мосс предъявили обвинения в пренебрежении ребенком после того, как она сняла пятилетнюю дочь, делающую эпиляцию обнаженным женщинам, и выложила видео в социальные сети.

Поводом для задержания стали более 80 жалоб от тех, кто посмотрел ролик Мосс. По всей видимости, он был задуман как реклама ее бизнеса по оказанию косметологических услуг, и именно для него Мосс попросила дочь сделать эпиляцию. Полицию особенно встревожили кадры, на которых девочка накладывает воск на паховую область взрослых женщин.