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Косметолог попросила пятилетнюю дочь сделать эпиляцию обнаженной клиентке

Женщину из США арестовали за то, что она заставила ребенка делать эпиляцию ее клиенткам. Об этом пишет People.

Косметолог попросила пятилетнюю дочь сделать эпиляцию обнаженной клиентке
© Lenta.ru

30-летнему косметологу Жасмин Мосс предъявили обвинения в пренебрежении ребенком после того, как она сняла пятилетнюю дочь, делающую эпиляцию обнаженным женщинам, и выложила видео в социальные сети.

Поводом для задержания стали более 80 жалоб от тех, кто посмотрел ролик Мосс. По всей видимости, он был задуман как реклама ее бизнеса по оказанию косметологических услуг, и именно для него Мосс попросила дочь сделать эпиляцию. Полицию особенно встревожили кадры, на которых девочка накладывает воск на паховую область взрослых женщин.

Мосс также якобы «хвасталась» в сети, что ее дочь оказала услуги по эпиляции 24 клиенткам и таким образом заработала 700 долларов (около 64 тысяч рублей). Однако как только Мосс начала получать негативные комментарии, она удалила эти посты в социальных сетях.

Безумный мир