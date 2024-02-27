Зачем женщина превращает себя в живую куклу

Женщина с самыми большими губами в мире из Болгарии сделала шесть пластических операций за один день и не намерена останавливаться на достигнутом. Зачем она это делает, сколько это стоит, что говорят об этом психологи?

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Кто такая Андреа Иванова

Андреа Иванова из Болгарии — известный медиаинфлюенсер и звезда социальных сетей. Она прославилась из-за своей страсти к пластическим операциям. Как пишет Daily Mail, свое преображение в «живую куклу Братц» Иванова начала в 2018 году, когда ей было 20 лет.

«Естественная красота мне скучна, поэтому я решила радикально изменить свою внешность. Я хотела, чтобы „до“ и „после“ резко различались, и у меня на пути еще много изменений, потому что я еще не закончила», — объявила девушка в своем блоге.

В 2023 году Андреа призналась, что ей трудно найти любовь из-за своей впечатляющей внешности. По словам девушки, она чувствует себя красивой и считает, что нельзя судить людей по внешнему виду. В то же время, по ее словам, многим мужчинам она нравится, они «предлагают ей деньги за свидания и поездки с ними».

Зачем она сделала столько пластических операций, сколько это стоит

Иванова говорит, что в общей сложности «наполняла» свои губы филлером более 30 раз (всего она сделала порядка 50 пластических операций). 21 февраля 2024 года женщина решилась на рискованный «эксперимент» — сделала шесть пластических операций за один день. Для этого ей пришлось ехать в Германию, поскольку знакомые пластические хирурги отказывались от оперативного вмешательства. Всего за один день ей увеличили грудь, удлинили и изменили форму подбородка, скорректировали форму челюсти, увеличили губы и скулы.

Девушка заявила Jam News, что теперь нацелилась на создание самых больших в мире скул. Этот процесс она начала в 2023 году и не намерена останавливаться, несмотря на возражения врачей.

По данным Daily Mail, Иванова потратила «десятки тысяч фунтов» на пластические операции. Точная сумма неизвестна. Новые порции филлера в губы обошлись ей в 830 фунтов (100 тысяч рублей), а общая стоимость ее операций превышает 19 тысяч фунтов (2,2 млн рублей). В ходе этих операций используются филлеры из гиалуроновой кислоты — вещества, которое обеспечивает связность и гибкость кожи человека.

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Что сказали Ивановой пластические хирурги

Андреа Иванова признала, что немецкие хирурги, которые согласились сделать ей шесть операций за день, предупредили ее об опасности радикального «эксперимента». После операции девушка чувствовала боль и опухание, однако не беспокоилась об этом, поскольку была уверена, что за несколько дней эти «нормальные» эффекты пройдут.

«Я не боюсь делать столько инъекций за раз, поскольку доверяю своим врачам и считаю их настоящими профессионалами косметической хирургии. Но они боятся, что у меня начнется некроз и придется удалять из моих губ омертвевшие ткани. Кроме того, есть риски воспаления и повышения температуры», — приводит слова Ивановой Daily Mail.

Что известно о зависимости от пластической хирургии

Как отмечают специалисты центра пластической хирургии «СМ-Клиника», зависимость от пластических операций является формой расстройства психики. Большинство пациентов, которые страдают от такой зависимости, не имеют реальных эстетических проблем, требующих хирургического вмешательства.