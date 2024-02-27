Огромная акула растерзала спасенного людьми кита

Мне сообщили, что, когда акула в первый раз напала на кита, это было как удар молнии — она выскочила из воды и откусила ему голову целиком. Вода была красной от крови. Через 30 секунд акула вернулась, схватила тушу и утащила в море. Не осталось ни кусочка.