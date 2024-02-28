Англичанин дважды попытался прорваться через границу России ради русской девушки

Англичанин без визы и документов на машину дважды пытался прорваться через границу России ради русской девушки, с которой познакомился в сети. Об этом сообщает издание «Клопс».

© Lenta.ru

Уточняется, что инцидент произошел ночью 23 февраля. 37-летний мужчина сделал это ради невесты, которая живет в Санкт-Петербурге, однако попался пограничникам на российско-польской границе. Вторая попытка проникнуть в РФ также оказалась неудачной: англичанин шел по проселочной дороге и наткнулся на пограничный отряд.

В результате его оштрафовали на 18,8 тысячи рублей.