Пьяный пассажир назвал стюардессу обезьяной и едва избежал тюрьмы

По информации издания, инцидент произошел в октябре 2023 года, однако решение по нему суд вынес лишь сейчас. По данным следствия, 46-летний Стивен Белл напился до вылета, потому что у него закончились препараты против тревоги. Его обвинили в оскорблении стюардессы, которую он назвал обезьяной. Мужчина стал изображать животное, чем довел бортпроводницу до слез. Затем он оскорбил еще одного члена экипажа, назвав его придурком.