В Екатеринбурге открыли первый в мире пивной каток

В Сибири владельцы небольшой пивоварни решили заявить о себе. Однако бюджета на громкую рекламу, по словам пресс-секретаря, у них не было. На выручку пришел креатив. Об этом сообщает издание Momenty.

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На создание уникального во всем мире катка ушло 400 литров крафтового пива. Логотип компании также нарисован из пенного напитка. Однако адрес этого удивительного места все равно известен далеко не всем.

«Мы нарочно не говорим, где "тот самый пивной каток", чтобы о нем не узнали несовершеннолетние», — пояснил пресс-секретарь пивоварни.

В будущем компания планирует сделать пивной каток ежегодной традицией. А еще провести его совместно с другими пивоварнями.