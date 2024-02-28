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Акула стащила видеокамеру и показала свои внутренности: видео

Обитательница морских пучин, получившая имя Джиттербаг, в честь популярного в 30-50 гг. прошлого века ритмичного танца, не заставила себя долго ждать и атаковала камеру GoPro.

Акула стащила видеокамеру и показала свои внутренности: видео
© rai77.com

Хищная рыбина трижды пыталась раскусить записывающее устройство, которое запечатлело внутренние органы тигровой акулы.

В конечном итоге морская охотница утратила интерес к несъедобной добыче и оставила изрядно покусанный гаджет на дне.

Безумный мир