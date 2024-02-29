Житель Камышина хочет продать камень странной формы за 10 млн рублей

Пользователи социальных сетей посчитали, что природная находка по форме напоминает голову магистра Йоды из «Звездных войн», лицо одного из персонажей «Черепашек-ниндзя» и даже Зайца из мультсериала «Ну, погоди!» «с прижатыми ушами».

© Волгоградская правда

Житель Камышина 20 февраля опубликовал на портале бесплатных объявлений предложение о продаже «редчайшего камня». По словам продавца, это эксклюзивный товар, так как представляет собой уникальное природное явление.

За камень необычной формы наш земляк хочет получить сумму, сопоставимую с ценой квартиры. Потенциальному покупателю предстоит заплатить 10 000 000 рублей.