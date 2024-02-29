Жительница Новосибирска решила продать мужа
В Новосибирске местная жительница по объявлению решила продать собственного мужа. Женщина от руки написала объявления и развесила их по городу, сообщает паблик "Нетипичный Новосибирск".
"Продам мужа. Можно в рассрочку. В идеальном (почти) состоянии. Если отказывается, то можно вырубить, потом включится сам", - пишет сибирячка в объявлении.
Женщина также оставила свой номер телефона для связи.
Ранее BFM-Новосибирск рассказывал, как Новосибирский зоопарк отправлял глухарей в Королевство Бахрейн.