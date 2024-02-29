Порномодели захватили чужой дом и устроили там съемки

В США порномодели незаконно поселились в чужом роскошном доме и организовали в нем площадку для съемки эротического контента. Об этом сообщает Fox 11.

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Дом с семью спальнями на Голливудских холмах в американском городе Лос-Анджелес некоторое время пустовал. Позже хозяева решили обратиться к агенту по недвижимости, чтобы найти новых жильцов. Вместе с риелтором они приехали к дому, чтобы подготовить его к просмотру, и обнаружили, что замок, установленный на двери, был срезан. Рядом со зданием появился почтовый ящик, которого там раньше не было.

Пара осмотрела дом снаружи и обнаружила, что внутри него спит неизвестный мужчина. Супруги сразу вызвали полицию. Сотрудникам правоохранительных органов не удалось выгнать мужчину из здания, поэтому владельцы дождались, когда он выйдет на улицу, и снова обратились к властям.

Когда полицейские постучали в дверь, им открыла девушка, которая оказалась моделью OnlyFans. В ходе расследования выяснилось, что помимо нее в здании проживало еще несколько порномоделей. Они арендовали комнаты у мужчины, нелегально поселившегося в доме, и устраивали там съемки. Кроме того, проживающие неоднократно проводили шумные вечеринки в здании.

«Повсюду были фекалии и моча. Они отрезали шнуры от всех систем безопасности и провели новый Wi-Fi», — говорит агент по недвижимости.

В настоящее время никого из нелегально проживающих в доме людей не арестовали. Однако риелтор надеется, что они понесут наказание.