Статуя Будды убила напавшего на монаха мужчину в Таиланде

В Таиланде мужчина крушил храм и напал на монаха. После это он умер из-за статуи Будды.

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Во вторник, 27 февраля, в провинции Чонбури в Таиланде около 13:00 по местному времени в полицию обратились жители района Банбунг. Они рассказали, что мужчина набросился на монаха в буддийском храме. Он был приятелем монаха и несколько дней прожил при храме.

Приехавшие на место полицейские обнаружили, что агрессивный мужчина заперся в главном зале святилища и начал разрушать там статуи. Монах в это время спрятался в одном из внутренних помещений. Некоторое время с крушителем пытались связаться по телефону, но безуспешно. Тогда правоохранители взяли помещение штурмом. Внутри они обнаружили нарушителя, который лежал на полу в луже крови. Острый головной убор статуи Будды пронзил ему грудь. Врачи не смогли ему помочь.

По мнению следователей, таиландец попытался залезть на самую большую статую в храме, чтобы разрушить ее, однако поскользнулся и напоролся на острый выступ на голове статуи.