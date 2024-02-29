В сети не верят в видео с йогом, медитирующим в горах во время снежной бури
В соцсетях вирусится видео с йогом, который медитирует в легкой одежде прямо по среди снежной бури в Гималаях. Мужчина весь в снегу, с красной от холода кожей невозмутимо сидит на горе, никак не реагируя на окружающую погоду. В подписи к видео говорилось, что мужчина умеет поддерживать нужную температуру своего тела с помощью йоги.
Позже выяснилось, что йога зовут Сатьендра Натх, однако в соцсетях мало кто поверил в подлинность видео. Пользователи решили, что это постановка или просто фейк, сгенерированный нейросетями.
Споры вокруг вирусного видео разошлись до крупных индийских СМИ, которые начали искать комментарии источников. На сомнения пользователей ответила духовная организация округа Куллу заявившая, что на видео ее участник и его реальная практика в горах. Причем в организации отметили, что Натх занимается медитациями в Гималаях уже 22 года.
Кроме того, подробности о йоге узнали в издании India Today. Так, СМИ привело комментарий ученика Натха, рассказавшего, что йога отговаривали от медитации на вершинах, когда узнали о снежной буре, но йога это не остановило. Увиденное повергло учеников в шок, поэтому и было записано на камеру.