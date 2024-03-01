Туристы занялись сексом на популярном пляже на глазах у отдыхающих

На острове Пхукет в Таиланде мужчина и женщина занялись сексом на общественном пляже на глазах у отдыхающих. Об этом сообщает The Thaiger.

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Инцидент произошел ночью 24 февраля на популярном среди туристов пляже в городе Патонг. Один из очевидцев, ехавший мимо на мотоцикле, заметил занимающихся сексом иностранных граждан и снял их на видео. По его словам, мужчина и женщина не обращали внимание на проезжающие мимо автомобили и прохожих.

Ролик попал в сеть и вызвал бурную реакцию пользователей. Многие из них заявили, что паре следовало подождать возвращения в отель, прежде чем вступать в близость. Местные жители отметили, что подобные случаи уже происходили раньше. Они добавили, что хотят, чтобы полиция патрулировала каждый общественный пляж и пресекала подобные действия.