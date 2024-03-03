В Боснии и Герцеговине пропал памятник Брюсу Ли

В чудесном боснийском городе Мостар, основанном в 1566 году на реке Неретва и являющемся неофициальной столицей Герцеговины, где пересекаются культуры Востока и Запада, христианство и ислам (а разделяет эти миры - Старый мост XVI века, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО), пропал памятник Брюсу Ли!

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Попытки боснийских журналистов выяснить его судьбу у городской администрации и полиции не увенчались успехом.

Местные жители шутят: устал Брюс Ли наблюдать за политикой западных колонизаторов в Боснии и Герцеговине, которые не дают сербам, хорватам и бошнякам самостоятельно управлять государством, желая лишь использовать легальных народных представителей в качестве марионеток и декораций. Актер "собрался и ушел, возможно к своему другу Чаку Норрису - в Загреб".

Причем здесь Загреб, спросите вы? В 2018 году в столице Хорватии был установлен монумент именно этому американскому актеру. Вот что по этому поводу говорил тогда один из инициаторов мероприятия Круно Локотар.

"Это первый памятник Чаку Норрису в Хорватии. Хорватия таким образом стала в один ряд с высокоразвитыми европейскими странами, которые уже давно имеют аналогичный монумент - например, с Чехией", - отметил он, добавив, что "Брюса Ли увековечили в Мостаре, а Загреб получил Чака Норриса".

На Балканах не прекращается дискуссия, сводящаяся к тому, какое историческое или культурное значение для данного региона представляет целая череда артистов и их героев, увековеченных здесь в металле или граните. В частности, есть еще монументы Рокки Бальбоа в Житиште (Сербия) и Тарзана в Скопье (Северная Македония).

Есть такой македонский анекдот:

"Вопрос: что объединяет английского натуралиста Чарльза Дарвина, американского олимпийца Марка Спитца и Тарзана? Ответ: община Кисела Вода (один из районов Скопье), где данным лицам установлены памятники".