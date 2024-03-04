В галерее Уффици экоактивисты наклеили листовки на картину Боттичелли "Весна"

Пятеро экоактивистов из движения Ultima Generazione наклеили листовки на картину художника Сандро Боттичелли «Весна» в галерее Уффици во Флоренции. Об этом сообщила тосканская газета La Nazione.

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Активисты попытались испортить самую известную и самую загадочную картину мастера «Весна», которую он написал в 1482 году.

Молодые люди прикрепили манифесты с фотографиями наводнения, которое произошло в 2023 году в Тоскане, на защитный экран картины и стены зала. Другую группу полиция задержала еще до выступления, отметили в газете.

Акция продлилась несколько минут, посетители картинной галереи были вынуждены покинуть зал. На место прибыли карабинеры из соседнего с галереей Уффици отделения и разогнали активистов.