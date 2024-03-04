Девушка показала странные сообщения от магазина и напугала пользователей сети

Пользовательница Reddit с ником TheDownvoteCity показала на портале странные сообщения, полученные от онлайн-магазина. Увиденное на снимках экрана напугало пользователей сети.

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Девушка объяснила, что в январе сделала заказ в интернет-магазине, но не оплатила его. К публикации она приложила скриншот с посланиями от этой компании. В них у героини уточнили, верно ли она указала все данные при заказе, а также обозначили сумму в 150 долларов.

После того, как она не ответила на эти сообщения, представители магазина отправили ее же телефонный номер, имя и адрес проживания.

«Это его адрес. Ты знаешь, что делать, не так ли?» — гласило очередное послание.

После этого отправители извинились и заверили пользовательницу, что оно предназначалось другому человеку.

Комментаторы сочли случившееся странным и пугающим. «Сообщите об этом в полицию. Скажите, что это выглядит подозрительно. Насколько я знаю, продавцу запрещено разглашать личную информацию покупателей», «Это чертовски странно», — высказались они. Также они предположили, что упоминание девушки в мужском роде могло быть связано с тем, что отправитель плохо владеет английским языком.

Некоторые комментаторы заверили пользовательницу, что она столкнулась с мошенниками. По их мнению, таким образом они пытались ее запугать, чтобы получить 150 долларов.