Порноактриса рассказала о ревности к мужу из-за его успеха на OnlyFans

«Когда мы поженились, мне нужно было переехать в Канаду, мы жили раздельно, и я притворялась, что мне все равно, что он спит со множеством девушек, но он был мужчиной моей жизни, поэтому я делала все для него и отказывалась от своих принципов», — рассказала Маллори.