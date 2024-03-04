Американский город подвергся нашествию перекати-поле

Город Саут-Джордан в американском штате Юта захватило перекати-поле. Сорняки образуют горы высотой до трех метров перед домами местных жителей, передает телеканал KSL.

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Растение, прозванное в России «бабьим умом», наводнило город после сильного шторма. Груды клубков перекати-поле блокируют дороги. Автовладельцы находят свои машины под кучами сорняков.

Горожане наравне с коммунальщиками расчищают дороги мотыгами и лопатами. В администрации успокаивают тем, что для города это не первое нашествие перекати-поля. Спустя день город накрыл снегопад, который, как ожидают жители Юты, поможет им усмирить «бабий ум».

Подобные инциденты происходят в США не впервые. В 2020 году в штате Вашингтон водители оказались в ловушке из-за четырехметровых гор сорняка, перекрывших шоссе в обоих направлениях. В 2018 году жертвой нашествия перекати-поле стал целый город в Калифорнии. Несмотря на кажущуюся безопасность растения, бурьян может стать причиной возгораний, дорожных аварий, вызывать аллергию, усугублять борьбу с вредителями и вредить другим культурам.