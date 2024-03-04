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В Доминикане турист пытался провезти в самолете два чемодана с кокаином

В Доминиканской республике полицейские арестовали британского туриста, который пытался сдать в багаж два чемодана, набитых кокаином. Об этом сообщает Национальное управление по контролю над наркотиками.

В Доминикане турист пытался провезти в самолете два чемодана с кокаином
© Газета.Ru

32-летний турист из Великобритании возвращался на родину из Доминиканы, мужчину задержали при попытке сдать в багаж два чемодана, внутри которых находились наркотики. В ходе досмотра полицейские обнаружили 36 упаковок, предположительно с кокаином, вещество отправлено на экспертизу.

Турист арестован, правоохранители выясняют, откуда мужчина взял крупную партию наркотиков.

Безумный мир