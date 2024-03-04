В Подмосковье коммунальщики вырыли туннель в сугробе для пешеходов

«На данный момент информация не подтвердилась, мы не нашли такого места с туннелем. Если жители пошутили, но сотрудники ЖКХ вообще не имеют отношения к этой автомобильной дороге. Эта дорога региональная, и если это вообще она, то там и тротуар, и сама дорога, и придорожная полоса обслуживается "Мосавтодором". В этом году было очень много снега, к сожалению, такие валы были организованы, сейчас потихонечку снег вывозим, но вообще Наро-Фоминск — один из самых чистых городов Подмосковья. А где конкретно это место, никто не знает, никто нам не сказал, что вот координаты, срочно ликвидируйте. У нас пока такой информации нет», — сообщил представитель администрации города, добавив, что сегодня власти в поисках туннеля специально «прокатятся» в указанное место еще раз.