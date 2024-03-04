В Аргентине врачи по ошибке сделали мужчине вазэктомию

Мужчина лег в клинику на операцию по удалению желчного пузыря. Однако процедуру с назначенного дня перенесли на следующий. При этом врачи не объяснили причины изменения графика.

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Когда операцию все же сделали, врач поприветствовал очнувшегося после наркоза Хорхе. Хирург поздравил его с успешной вазэктомией. Аргентинец решил, что ослышался или доктор оговорился. Но в реальности ошиблись врачи, которые проводили операцию.

Вместо извинений персонал клиники пытается скинуть вину друг на друга.

Пациент заявил, что будет судиться с медучреждением, сообщает Oddity Central.