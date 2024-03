Обнаружена шумящая, как взлетающий самолет, рыбка с самым маленьким мозгом

Ученые из Университета Шарите в Берлине обнаружили, что одна из самых маленьких рыб в мире, Danionella cerebrum, способна издавать звук столь же громкий, как рев двигателей взлетающего самолета. Об этом говорится в публикации в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ведущем американском журнале для публикации оригинальных научных исследований, преимущественно в области биологии и медицины.