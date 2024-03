Самую большую в мире анаконду показали на видео

Ранее сообщалось, что экспедицию, которая помогла открыть новую змею, провели в рамках съемки документального сериала Pole to Pole with Will Smith («От полюса до полюса с Уиллом Смитом»). По рассказам очевидцев, некоторые экземпляры, встречающиеся в этом районе, вырастают до 7,5 метра в длину и весят до 500 килограммов.