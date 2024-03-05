Россиянин привел лошадь в подъезд многоэтажки и устроил скандал с женой

Житель Кузбасса пришел домой в три часа ночи и привел в квартиру лошадь, нетрезвый ковбой попал на записи камер видеонаблюдения. Кадры публикует Telegram-канал Mash Siberia.
В городе Осинники Кемеровской области житель многоэтажки в три часа ночи привел домой коня, россиянин пытался оседлать лошадь в подъезде, но у него ничего не вышло.
По словам соседей, мужчина пытался завести животное в квартиру, но его не пустила жена, свидетелями бурной семейной ссоры стали жители дома. Лошадь из подъезда удалось вывести, известно, что мужчина снимает квартиру, хозяйку недвижимости ищут сотрудники управляющей компании.
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