Зеленый ящик, найденный в лесах Австралии, напугал соцсети и местных жителей
Жителей Австралии напугал зеленый загадочный ящик, который был найден в местном лесу, пишет Daily Mail.
Ящик был найден в лесу, который находится недалеко от Сиднея. Коробка зеленого цвета привязана с дереву и закована цепью, чтобы никто не смог ее вскрыть. Автор находки сфотографировал предмет и опубликовал кадр в соцсетях.
"Что может лежать в этой коробке?", - поинтересовался он у подписчиков.
После этого комментаторы из Австралии и со всего мира начали гадать, что же может лежать внутри. Варианты были самые разные: кто-то посчитал, что там лежит секретная документация, другие же испугались, решив, что в ящике находится оружие.
"Думаю, это тайник, которые ищут другие люди в рамках приключенческой игры", - предположил один из участников обсуждения.
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