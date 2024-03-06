Девушка получила странное письмо от неизвестного отправителя и обеспокоилась

Пользовательница Reddit рассказала, что получила письмо со странным содержанием от неизвестного отправителя. Автор публикации призналась, что послание ее обеспокоило.

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Девушка опубликовала фото письма.

«Если мы будем вместе до самой смерти, это тоже пройдет. Люби так, как будто завтра не настанет. Смейся как ребенок. В стрессе нет никакого смысла», — гласит послание, написанное маркером на тетрадном листе.

В качестве отправителя на конверте указано «Будущее», а место отправки — штат Огайо в США.

Рассказчица отметила, что не знает никого в штате Огайо.

«Это попросту странно. (...) Я более чем озадачена», — добавила она. «Учитывая то, что письмо из будущего, оно абсолютно бесполезное. Никаких тебе выигрышных лотерейных билетов, предупреждений или же советов, какие акции купить», «Мне грустно от того, что наше будущее в Огайо», — пошутили некоторые комментаторы.

Другие предположили, что автор письма — душевнобольный человек.

Ранее парень рассказал на Reddit, что сделал возлюбленной предложение руки и сердца и узнал, что она на протяжении четырех лет обманывала его. Автор поста заявил, что это открытие сильно его смутило.